У Каннах стартує наймасштабніша подія європейського кіно [ Редактировать ]
Сьогодні у французьких Каннах починається щорічний кінофестиваль. Він відбувається уже 72 рік поспіль. За головну нагороду, "золоту пальмову гілку", боротимуться 19 фільмів із 13 країн.
У конкурсній програмі, щоправді не в основній покажуть і дві українських стрічки. Це кінороботи "Додому" Нарімана Алієва й "Анна" - Декела Беренсона. Триватиме наймасштабніша подія європейського кіно до 25 травня.
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