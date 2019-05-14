У Києві розпочалися військові навчання з планування оборони міста. Триватимуть вони до п'ятниці. До тренувань залучили близько двохсот вояків. Протягом тижня вони навчатимуться вести бій у місті, протистояти ворожій броньованій техніці й уникати смертельних пасток. Про перший день розкаже Магда Кривовяз.

Як обороняти столицю у разі нападу ворога - саме цього тут навчають військових з бригад територіальної оборони Києва. Усі завдання спрямовані на те, щоб підготувати їх до реальних бойових дій. Перше завдання - двобій з БТРом.

"Солдат сидить в окопі, на нього їде броньована техніка, проїжджає над ним. Він повинен встати, піднятися, кинути гранату та вразити бойову техніку", - говорить Дмитро Павлов, командир взводу.

"Небезпечно - міни!" - наступна навчальна точка. Тут бійцям пояснюють, де ворог може їх заховати та як вберегтися від смертельної пастки.

По статистиці 1 рік війни - 10 років розмінування. Тобто рахуйте у нас вже 5 років у нас 50 років розмінування. Люди які проходять навчання мають мати яку то уяву в чому несе мінна безпека. Які загрози несе", - говорить Борис Микитюк заступник військового комісара Оболонського району Києва.

Навчають тут - на прикладах з реального життя. Адже за 5 років бойових дій усі вже знають, на що здатен ворог.

"Міна-сюрприз. Коли цю міну зняли, спрацьовує міна-сюрприз і 2 одразу. Тобто ніколи не можна трогати те, що не знаєш. Як загинув командир роти".

Упродовж зборів учасники будуть відточувати навички стрільби та надання допомоги пораненим. А ще вчитися, як вести бій у місті.

"Будуть проводитися ротні штабні тренування в яких за мету буде 3 обєкти це виконання завдання на блок посту, це виконання завдань при охороні райдерж адміністрацій при захваті і в тому числі бій у місті", - говорить Станіслав Макаренко, військовий комісар солом'янського району Києва, начальник табельних зборів підрозділів територіальної оборони.

Такі збори в Україні запровадили після початку бойових дій на Сході. У Києві ж вони проходять вперше. І відбуватимуться, кажуть військові, щороку.