Во вторник, 14 мая, народный депутат от фракции Блок Петра Порошенко Владимир Куренной зарегистрировал проект постановления о проведении инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского 17 мая. Об этом сообщается на сайте парламента.

"Провести 17 мая 2019 в 10.00 в сессионном зале Верховной Рады Украины торжественное заседание, посвященное принесению присяги украинскому народу новоизбранным президентом Украины", - говорится в проекте постановления.

Напомним, Петр Порошенко заявил, что заинтересован в скорейшей инаугурацииновоизбранного украинского президента Владимира Зеленского. А Комитет по вопросам регламента Верховной Рады перенес заседание, на котором должны были рассматривать вопрос о дате инаугурации новоизбранного президента.