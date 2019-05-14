Захоплення заводу у Вінниці: поліція затримала групу зловмисників [ Редактировать ]
У Вінниці поліція затримала групу чоловіків, які намагалися захопити колишній консервний завод.
Увечері на територію підприємства увірвалися майже півтори сотні молодиків. Вимогу поліції звільнити приміщення проігнорували. Почали жбурляти каміння та димові шашки. До операції залучили спецпризначенців. Обставини захоплення заводу з'ясовують.
по теме
Захоплення заводу у Вінниці: поліція затримала зловмисників
У Вінниці поліція затримала групу чоловіків, які намагалися захопити колишній консервний завод
Под Винницей убили семью фермеров
В Винницкой области начали расследование двойного убийства
Поліція затримала підозрюваних у вбивстві майора на Київщині
Поліція затримала підозрюваних у вбивстві заступника начальника Баришівського відділення поліції Антона Павленка. Під час спецоперації "Сирена" заарештували двох чоловіків із Черкас
В Киеве дерзко ограбили мать с ребенком (фото)
В столице наглый вор ограбил женщину с ребенком
На Рівненщині кинули гранату в будинок лісничого
На Рівненщині невідомі кинули гранату в будинок лісничого. Снаряд розірвався в кімнаті, де зазвичай спить трирічна дитина