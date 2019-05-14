Угорські винищувачі перехопили над Балтикою російський літак [ Редактировать ]
Угорські винищувачі перехопили російський літак АН-26 над Балтикою. Судно без дозволу перебувало у повітряному просторі країн Балтії.
Міністерство закордонних справ Росії інцидент наразі не коментувало. Нагадаю, у березні винищувачі Об'єднаного протиповітряного центру НАТО чотири рази за тиждень споряджали на перехоплення російських літаків - винищувачів СУ-35 і СУ-27 у небі над Балтикою. Вони супроводжували пасажирські ТУ-134.
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Угорські винищувачі перехопили російський літак над Балтикою
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