Угорські винищувачі перехопили російський літак АН-26 над Балтикою. Судно без дозволу перебувало у повітряному просторі країн Балтії.

Міністерство закордонних справ Росії інцидент наразі не коментувало. Нагадаю, у березні винищувачі Об'єднаного протиповітряного центру НАТО чотири рази за тиждень споряджали на перехоплення російських літаків - винищувачів СУ-35 і СУ-27 у небі над Балтикою. Вони супроводжували пасажирські ТУ-134.