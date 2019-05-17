16 мая, в Ткль-Авиве прошел второй полуфинал международного музыкального конкурса "Евровидение 2019", по результатам которого в гранд-финал прошли еще 10 стран.

В рамках второго полуфинала "Евровидения-2019" на сцене выступили 18 стран-участников, представляющих Армению, Ирландию, Молдову, Швейцарию, Латвию, Румынию, Россию, Данию, Швецию, Австрию, Хорватию, Мальту, Литву, Албанию, Норвегию, Нидерланды, Северную Македонию и Азербайджан.

По итогам голосования в гранд-финал "Евровидения 2019" прошли:​

Лука Анне, Швейцария

Леонора, Дания

Джон Лундвик, Швеция

Микела, Мальта

Сергей Лазарев, Россия

Джонида Малики, Албания

KEiiNO, Норвегия

Дункан Лоуренс, Нидерланды

Тамара Тодевська, Северная Македония

Чингиз, Азербайджан

Напомним, гранд-финал "Евровидения 2019" состоится в субботу, 18 мая. Во время гранд-финала определится победитель конкурса, а также страна-хозяйка "Евровидения 2020".

Кроме того, 14 мая прошел первый полуфинал "Евровидения". Кому повезло попасть в гранд-финал конкурса, подробнее смотрите тут.