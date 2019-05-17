Евровидение-2019: результаты второго полуфинала (турнирная таблица) [ Редактировать ]
16 мая, в Ткль-Авиве прошел второй полуфинал международного музыкального конкурса "Евровидение 2019", по результатам которого в гранд-финал прошли еще 10 стран.
В рамках второго полуфинала "Евровидения-2019" на сцене выступили 18 стран-участников, представляющих Армению, Ирландию, Молдову, Швейцарию, Латвию, Румынию, Россию, Данию, Швецию, Австрию, Хорватию, Мальту, Литву, Албанию, Норвегию, Нидерланды, Северную Македонию и Азербайджан.
По итогам голосования в гранд-финал "Евровидения 2019" прошли:
- Лука Анне, Швейцария
- Леонора, Дания
- Джон Лундвик, Швеция
- Микела, Мальта
- Сергей Лазарев, Россия
- Джонида Малики, Албания
- KEiiNO, Норвегия
- Дункан Лоуренс, Нидерланды
- Тамара Тодевська, Северная Македония
- Чингиз, Азербайджан
Напомним, гранд-финал "Евровидения 2019" состоится в субботу, 18 мая. Во время гранд-финала определится победитель конкурса, а также страна-хозяйка "Евровидения 2020".
Кроме того, 14 мая прошел первый полуфинал "Евровидения". Кому повезло попасть в гранд-финал конкурса, подробнее смотрите тут.
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