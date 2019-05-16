130 років із часу відкриття для публіки. Культовий символ Парижа - Ейфелева вежа - відзначила ювілей. Поважну дату "Залізна леді", як її називають містяни, відсвяткувала видовищним світловим шоу.

А також спеціальною екскурсією, на яку запросили 1300 дітей. Загалом від 1889 року, коли творіння інженера Густава Ейфеля прикрасило французьку столицю, вежу відвідали 300 мільйонів туристів з усього світу.