Ейфелеву вежу прикрасили до дня народження [ Редактировать ]
130 років із часу відкриття для публіки. Культовий символ Парижа - Ейфелева вежа - відзначила ювілей. Поважну дату "Залізна леді", як її називають містяни, відсвяткувала видовищним світловим шоу.
А також спеціальною екскурсією, на яку запросили 1300 дітей. Загалом від 1889 року, коли творіння інженера Густава Ейфеля прикрасило французьку столицю, вежу відвідали 300 мільйонів туристів з усього світу.
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Ейфелева вежа відзначила ювілей
130 років із часу відкриття для публіки. Культовий символ Парижа - Ейфелева вежа - відзначила ювілей. Поважну дату "Залізна леді", як її називають містяни, відсвяткувала видовищним світловим шоу.
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