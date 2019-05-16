Легендарний "Східний експрес" повернувся до життя [ Редактировать ]
Легендарний "Східний експрес" відновила французька залізнична компанія. Покинуті вагони потяга багато років простоювали на запасній колії на кордоні Польщі та Білорусі. 2015 їх повернули на батьківщину.
За кілька років повністю відтворили пасажирські вагони і три вагони-ресторани у стилі арт-деко. Реставрація обійшлась у 14 мільйонів євро. Елітний "Східний експрес" запустили наприкінці XIX століття. До 1977 року він курсував між Парижем і Стамбулом.
"Вагон, у якому ми перебуваємо, реставрували останнім. Уся програма відновлення тривала три роки. Нарешті, потяг цілком готовий - усі сім історичних вагонів. У ньому можна відчути, як люди подорожували в 20 роках минулого століття. Хоча такі умови на той час були унікальними", - говорить Артур Меттерал, менеджер "Східного експресу".
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