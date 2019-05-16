Метрова скульптура 1986 року виготовлена з нержавійної сталі

Понад 91 мільйон доларів за металеву фігурку кролика. На аукціоні Кристіс продали роботу американського поп-арт художника Джефа Кунса. Метрова скульптура 1986 року виготовлена з нержавійної сталі.

На думку знавців, вона стала чи не найвідомішим мистецьким твором ХХ століття. І нині встановила абсолютний рекорд вартості серед робіт, проданих за життя автора.