Стальний кролик побив рекорд на аукціоні [ Редактировать ]
Понад 91 мільйон доларів за металеву фігурку кролика. На аукціоні Кристіс продали роботу американського поп-арт художника Джефа Кунса. Метрова скульптура 1986 року виготовлена з нержавійної сталі.
На думку знавців, вона стала чи не найвідомішим мистецьким твором ХХ століття. І нині встановила абсолютний рекорд вартості серед робіт, проданих за життя автора.
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Понад 91 мільйон доларів за металеву фігурку кролика. На аукціоні Кристіс продали роботу американського поп-арт художника Джефа Кунса. Метрова скульптура 1986 року виготовлена з нержавійної сталі
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