За кілька місяців дикі кошенята підростуть і їх покажуть усім відвідувачам

Чергове поповнення у Бердянському зоопарку. Наприкінці квітня там народилося троє левенят. Одна самичка та два самчики. Дитинчат царя звірів бачили наші кореспонденти.

Увесь день та ніч у Тетяни Кудлай розписані по хвилинах. Вона з ними, як вихователька у дитсадку. Щотри години - пляшечка молока.

"Левеня смокче молоко і мурчить".

Потім процедури. Масаж животиків для покращення травлення. Та стійка солдатиком.

"Когда вот покушают, их же нужно ставить солдатиком, чтобы если воздух какой в желудок попал, нужно чтобы проикались. Ну очень они это дело не любят, кричать начинают жестко", - говорить Тетяна Кудлай, працівник зоопарку "Сафарі".

На реакцію маленьких хижаків - довго чекати не доводиться.

"Да? Не любит солдатиком стоять".

Якщо левенятам вистачає 60 мілілітрів молока, то дорослим левам потрібно тільки на сніданок до 10 кілограмів м'яса. Харчі для всіх тварин готують ось на цій кухні. Щоправда, зараз шеф кухар варить суп для шимпанзе.

"Все, в принципе, как для людей. Кроме прожарки. Прожарку им нельзя. Ну ничего жаренного им нельзя", - говорить Андрій Загорищенко, шеф-кухар зоопарку "Сафарі".

Загалом, за 15 років існування, в Бердянському зоопарку народилось з півсотні левів. То ж як доглядати за ними, тут добре знають.

"Сейчас каждый день уже потихоньку выносим на улицу. То есть они получают первые солнечные лучи. То есть ультрафиолет, инфракрасное излучение и для них это будет очень сильно полезно и хорошо", - говорить Ігор Кальченко, власник зоопарку.

Та поки що замість воль'єрів майбутні царі звірів пустують на дитячому манежі. Левиця відмовилась їх годувати, то ж "названі батьки" забрали малечу до себе додому. Тепер, жартують тут, у справжніх є безліч часу на сонячні процедури.

"Ну вставай давай, потянись и вставай. Ну, дружный подъем. Молодцы. Ой, хорошо".

За кілька місяців дикі кошенята підростуть і їх покажуть усім відвідувачам. А на підході - нове поповнення. Ось-ось мають народитися бенгальські тигренята.