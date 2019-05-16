Північна Корея потерпає від аномальної спеки [ Редактировать ]
Північна Корея потерпає від посухи. Від січня в країні тримається найнижчий рівень опадів з 1982 року. Влада офіційно визнала проблему і закликала громадян "боротися за врожай".
Спека та затяжне бездощів'я загрожують продовольчою кризою та голодом. Нещодавно в ООН заявили, що 10 мільйонів громадян, а це 40 відсотків населення країни, де переміг соціалізм, - уже потребують негайної продовольчої допомоги.
За даними організації, у 90-х через голод у КНДР загинули сотні тисяч людей.
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