Канадські депутати прийшли в парламент у вишиванках [ Редактировать ]
День вишиванки не має географічних меж. В українське сьогодні вбиралися по всьому світу.
В оточенні барвистих орнаментів сфотографувався канадський прем'єр Джастін Трюдо, він розмістив знімок з українськими стажерами і привітав усіх з Днем вишиванки на своїй сторінці у "Твіттері". Частина депутатів канадського парламенту теж прийшли на роботу у вишитих сорочках. Як і співробітники українських дипломатичних місій за кордоном. Зокрема, у Великій Британії, Франції, Ізраїлі, Японії, Пакистані та Йорданії.
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