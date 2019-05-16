День вишиванки не має географічних меж. В українське сьогодні вбиралися по всьому світу.

В оточенні барвистих орнаментів сфотографувався канадський прем'єр Джастін Трюдо, він розмістив знімок з українськими стажерами і привітав усіх з Днем вишиванки на своїй сторінці у "Твіттері". Частина депутатів канадського парламенту теж прийшли на роботу у вишитих сорочках. Як і співробітники українських дипломатичних місій за кордоном. Зокрема, у Великій Британії, Франції, Ізраїлі, Японії, Пакистані та Йорданії.