На інавгурацію Зеленського прибуде представник НАТО [ Редактировать ]
Північно-Атлантичний Альянс визначився з представником на інавгурацію Володимира Зеленського.
Організацію репрезентуватиме помічник генсекретаря організації - Алехандро Алвар-Гонзалес. Він також візьме участь у святкуваннях з нагоди 70-річчя НАТО.
У Європейському Союзі теж поінформовані про дату вступу на посаду новообраного президента. Однак свого посланця на церемонію там ще не призначили.
по теме
Інавгурація президента, зміни до закону про ДБР: як голосували народні депутати
На це голосування чекали майже місяць, фактично з 21 квітня, коли українці остаточно визначилися з новим президентом держави. Та ухвалювати рішення в парламенті не поспішали
Інавгурація Зеленського: Верховна Рада призначила дату
Профільний комітет підтримав усі зареєстровані постанови щодо дня церемонії
Инаугурация Зеленского: в команде появилась первая реакция
Советник Зеленского по политическим вопросам Дмитрий Разумков отреагировал на назначение даты инаугурации новоизбранного президента
Зеленский написал письмо Парубию
Избранный президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз настаивает на том, чтобы его инаугурация состоялась 19 мая
У штабі Зеленського оприлюднили бажану дату інавгурації
Новообраний президент Володимир Зеленський пішов на зустріч до голів фракцій і заявив про бажану дату інавгурації. Чи погодилися народні обранці?