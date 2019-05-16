Північно-Атлантичний Альянс визначився з представником на інавгурацію Володимира Зеленського.

Організацію репрезентуватиме помічник генсекретаря організації - Алехандро Алвар-Гонзалес. Він також візьме участь у святкуваннях з нагоди 70-річчя НАТО.

У Європейському Союзі теж поінформовані про дату вступу на посаду новообраного президента. Однак свого посланця на церемонію там ще не призначили.