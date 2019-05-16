Бізнесмени всіх рівнів, топ-менеджери державних та приватних підприємств, міністри, громадські діячі та державні службовці в Україні вже вдруге збираються на Тиждень ділової доброчесності (Тиждень), організований Всеукраїнською Мережею Доброчесності та Комплаєнсу (UNIC). Цього року Тиждень розширить свою географію на Київ та Львів. З 20 по 24 травня 2019 року бізнесмени та лідери державних органів обміняються своїм досвідом щодо ведення бізнесу та співпраці за прозорими правилам.

Серед важливих для бізнесу питань: зниження тиску з боку держави, подолання корупції як всередині компанії, так і при взаємодії з державними органами, колективна безпека, впровадження стандартів доброчесності, обмін досвідом та ознайомлення з найкращими світовими практиками.

"Цього року ми вдруге проводимо Тиждень ділової доброчесності. Наша мета – надихнути бізнес зробити комплаєнс частиною ДНК своєї компанії, поєднати тих, хто вже взяв на себе таку відповідальність та озброїти інших учасників знаннями та досвідом для продовження шляху доброчесності. Наші заходи поступово змінять українську ділову культуру та здійснять вагомий вплив на прискорення економічного зростання. Така "реформа знизу" - від самих компаній покращить інвестиційний клімат та довіру усього світу до України", - Ганна Герасимчук, Голова Секретаріату UNIC.

Програма Тижня дуже насичена. В Києві, з 20 по 23 травня, учасники зможуть дізнатись як репутація контрагентів може вплинути на репутацію компанії, як відбирати та перевіряти підрядників. Представники великих міжнародних компаній, що вже грають "на світлій стороні" доброчесності поділяться досвідом ведення своєї діяльності. У Львові, 24 травня, захід буде проходити за підтримки ADVANTAGE AUSTRIA офісу у Львові, і це вже другий семінар на тему антикорупції та комплаєнсу, який UNIC організовує разом з Австрійським посольством в Україні. "Було спільне бажання провести ще один захід за підтримки Львівської філії ADVANTAGE AUSTRIA. Ми запропонували зробити це у рамках Тижня, адже під час регіональних семінарів минулого року відчули запит на поширення ідеї доброчесного ведення бізнесу у інших містах України", - коментує Ганна.

Минулого року до Тижня ділової доброчесності приєдналось 150 учасників та 40 спікерів. Цьогоріч 46 спікерів вже підтвердили свою участь у заходах. До Тижня все ще можна приєднатись. Участь у заходах є безкоштовною за умови попередньої реєстрації (до 17 травня 2019 року включно): http://bit.do/eQJyZ

Порядок денний з описанням кожного дня, включаючи теми та спікерів, доступний за посиланням: http://bit.do/eRQW7