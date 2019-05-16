Ірина Геращенко написала заяву на звільнення з посад представника України в гуманітарній підгрупі в Мінську та уповноваженого президента України з мирного врегулювання ситуації на Донбасі, - про це вона заявила на засіданні неформальної депутатської групи "Мінська платформа".

Також відзвітувала за весь час своє діяльності на посту - а це майже 5 років. Зокрема, згадала про 150 заручників, яких вдалося звільнити з полону проросійських бойовиків. Проте й досі на території Федерації та ОРДЛО утримують політв'язнів і полонених.

За даними української сторони, у тюрмах бойовиків ще 81 українець.

"Я хочу сказати, що ми залишаємося відкритими для нової влади, для того щоб допомогти сприяти в усіх вирішеннях питань, які зараз будуть перед ними стояти і в форматі Мінських груп і таке інше. Але очевидно, що має відбутися перезавантаження, і в цьому контексті , - я вважаю, що важливо забезпечити тристороннє перезавантаження учасників Мінських угод і від України, і від Росії і від ОБСЄ. Ми будемо боротися за кожний метр нашої землі, за кожного нашого українця, які б посади ми не займали", - зазначила Ірина Геращенко, перший віце-спікер Верховної Ради України.