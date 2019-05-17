День вишиванки напередодні відсвяткували українці за кордоном. На головній площі Брюсселя Град Пляс, увечері після роботи зібралися кілька десятків українців у національному вбранні. Дехто прийшов родинами разом із дітьми. Принесли прапори України та ЄС, заспівали гімн. Кажуть, для них - це особливе свято.

"Воно об'єднує наших українців, також приємно сюди приїхати, побачити своїх і друзів, і близьких, і знайомих, можливо і незнайомих, але коли глянеш, що хтось у вишиванці, то розумієш, що це наші люди", - говорить Світлана, жителька Брюсселя.

"Це рідне, це те, що ми відчуваємо, чого вчимо дітей. Дітей я теж вдягаю у вишиванки, хтось може хоче сказати, що ми хочемо відлічитися - це не так, тому що ми українці. Так наші батьки ходили, так ходили наші бабусі, дідусі у вишиванках. Ми хочемо, щоб це продовжувалося, щоб це було і в наших дітях", - говорить Оксана, жителька Брюсселя.