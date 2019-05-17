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Нападающий немецкого "Айнтрахта" Лука Йович продолжит карьеру в мадридском "Реале". Об этом сообщает Sky Sports.

По информации издания, сербский футболист подписал пятилетний контракт с "королевским клубом", который принесет ему 50 млн. евро. 21-летний форвард обошелся "сливочным" в 60 млн. евро.

Йович перебрался во Франкфурт летом 2018 года из "Бенфики" на правах аренды, а в прошлом месяце "орлы" выкупили его контракт.

В текущем сезоне форвард провел 46 матчей в футболке "Айнтрахта" во всех турнирах, забив 27 голов и отдав 7 результативных передач.

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