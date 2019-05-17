Град та ураган над Житомирщиною. У Новгород-Волинському та Ємільчинському районах, 8 житлових будинків - повністю лишилися без дахів, іще понад шістдесят частково. Без світла більше сімдесяти населених пунктів. У школі села Березинка з покрівлі зірвало два десятки листів шиферу.

На щастя, ніхто не постраждав. Потужний вітер також викорчував дерева й обірвав електро-дроти. Злива затопила вулиці та селянські подвір'я. Град, розміром із куряче яйце, побив городину та сади. А у селі Пилиповичі, навіть зафільмували торнадо. Загалом, негода охопила майже увесь північний захід України - Рівненщину, Житомирщину та Волинь - там імовірні короткочасні зливи, грози та град.