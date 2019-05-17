У місті Вилкове на Одещині протестують рибалки. Сьогодні човнами вони навіть перекрили Дунай. Чого вимагали від можновладців і чому так радикально - з'ясували наші кореспонденти.

Терпець урвався. Рибалки Вилкового на човнах виходять на середину Дунаю, шикуються та блокують українську ділянку річки. На таку акцію вийшли через місцевий делікатес - дунайський оселедець. Цієї весни кількість риби б'є рекорди: такої - не було вже років двадцять. Проте, промисел - під забороною.

"Сейчас ее можно ловить, а мы стоим! Вот под нами тут проходят косяки селедки, а нам не дают ее вылавливать! Две трети города Вилково живут от рыбалки!", - заявив Василь Переверзєв, працівник риболовецького підприємства.

Заборона діє від 23 квітня, коли рибалки вичерпали ліміт на вилов "дунайки": 450 тонн - цей обсяг раніше затвердили чиновники. Якщо ж риби забагато - законодавство передбачає перегляд лімітів і видачу нового дозволу. Проте, спливло вже три тижні, документи досі на узгодженнях, а оселедець їх не чекає. Рибалки звинувачують можновладців.

"Если они видели, что у нас идет интенсивный ход дунайской сельди, они должны были во время хода уже увеличить этот прогноз допустимого вылова. Они не должны были ждать, пока рыбаки будут обращаться к ним. На мой взгляд, они не выполняют свои должностные инструкции", - зазначив Віталій В'язовський, керівник риболовецького підприємства.

В одеському управлінні Держагентства рибного господарства відповідають - роблять усе за процедурою. Просто на це потрібен час. А затвердити ліміт планують у 110 тонн. І заспокоюють - ловити "дунайку" можна ще протягом травня та червня.

"Був розгляд даного питання в Одесі на секції науково-промисловій, далі був розгляд на науково-промисловій раді в Держрибагентстві, потім цей проект наказу був підготовлений і направлений в Мінагрополітики. І враховуючи, що в нас були вихідні тривалі в травні місяці - це вже дуже багато зроблено!", - запевняє Ірина Гайдашенко, заступник начальника управління Державного агентства рибного господарства в Одеській області.

Та рибалки віри не ймуть. Сьогодні заблокували Дунай на 15 хвилин. І дали чиновникам на затвердження документів добу. Потім - погрожують перекрити річку повністю та безстроково.

"Мы будем стоять, ждать, когда будет судно идти - и будем перекрывать, чтобы какой-то скандал был! У нас выхода другого нет, нас вынуждают, чтоб мы шли на радикальные меры!", - наголосив Анатолій Сіларін, працівник риболовецького підприємства.

Водночас, за даними Держагентства, нові обсяги у найкращому разі будуть затверджені лише наступного тижня. Адже їх ще потрібно узгодити з міністерствами екології та юстиції.