На Британському узбережжі знайшли десятки мертвих акул [ Редактировать ]
Десятки мертвих акул винесло на пляж у Вельсі. Мертву рибу помітили люди, які гуляли біля моря. Фахівці кажуть, що це, імовірно, куницева акула - найпоширеніша біля Вельського узбережжя.
Припускають, що в її загибелі винні браконьєри. Вони вирізають у таких акул плавники. В Китаї їх використовують у медицині. А потім скалічених рибин викидають назад у море. Щороку їхніми жертвами виявляються мільйони акул.
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