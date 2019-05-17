Десятки мертвих акул винесло на пляж у Вельсі. Мертву рибу помітили люди, які гуляли біля моря. Фахівці кажуть, що це, імовірно, куницева акула - найпоширеніша біля Вельського узбережжя.

Припускають, що в її загибелі винні браконьєри. Вони вирізають у таких акул плавники. В Китаї їх використовують у медицині. А потім скалічених рибин викидають назад у море. Щороку їхніми жертвами виявляються мільйони акул.