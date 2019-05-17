Пользователи сети высмеяли подвенечное платье женщины за нелепый наряд. Они нашли его схожим с платьем Золушки после того, как платье ей порвали ее сестры, и оно превратилось в лохмотья, передает golos.ua.

Женщина опубликовала фотографию, на которой запечатлена в платье, сшитом из двух материалов белого и розового цветов. Розовый лоснящийся верх платья облегает туловище девушки, а из-под него торчит длинный белый подол с оборками.

В итоге наряд подвергся жесткой критике: "Оно выглядит как косплей на платье Золушки после того, как его разорвала сводная сестра", "Xувствую, как от него веет полиэстером. У него аура пластмассы".

Фото: The Sun

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