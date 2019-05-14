"Слишком сексуальная внешность" девушки мешает найти парня [ Редактировать ]
Модель Дженна Томпсон призналась, что после расставания с бывшим она не может наладить личную жизнь.
Девушка рассказала, что слишком сексуальная фигура мешает ей найти любимого человека и создать семью. Об этом модель рассказала в эфире одной из популярных британских телепередач.
Девушка рассказала, что после разрыва со своим бывшим парнем в 2017 году она не может наладить личную жизнь. Она зарегистрировалась на сайтах знакомств, но это не принесло желательного результата. "По-моему, я отпугиваю парней, - говорит Дженна. - Приличных парней. И привлекаю тех, кого интересует только одно. Или людей, которые думают, что все это только на один раз, и не хотят ничего серьезнее".
Между тем свидания, которые организуют для модели друзья, тоже приносят только разочарования. Она пожаловалась, что как-то раз оказалась на свидании с полицейским, который за несколько часов до этого оштрафовал её за неправильную парковку.
Ранее сообщалось, что женщина неожиданно разбогатела благодаря печенью.
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