Модель Дженна Томпсон призналась, что после расставания с бывшим она не может наладить личную жизнь.

Девушка рассказала, что слишком сексуальная фигура мешает ей найти любимого человека и создать семью. Об этом модель рассказала в эфире одной из популярных британских телепередач.

Девушка рассказала, что после разрыва со своим бывшим парнем в 2017 году она не может наладить личную жизнь. Она зарегистрировалась на сайтах знакомств, но это не принесло желательного результата. "По-моему, я отпугиваю парней, - говорит Дженна. - Приличных парней. И привлекаю тех, кого интересует только одно. Или людей, которые думают, что все это только на один раз, и не хотят ничего серьезнее".

Между тем свидания, которые организуют для модели друзья, тоже приносят только разочарования. Она пожаловалась, что как-то раз оказалась на свидании с полицейским, который за несколько часов до этого оштрафовал её за неправильную парковку.

Ранее сообщалось, что женщина неожиданно разбогатела благодаря печенью.