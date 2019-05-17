Во Всемирный день борьбы с артериальной гипертензией, 17 мая, руководитель Минздрава Ульяна Супрун рассказала в своем Facebook, как правильно измерять давление в домашних условиях и какие показатели давления говорят о необходимости обратиться к врачу.

Читайте также Супрун развеяла популярные мифы про алкоголь

"В Украине каждый третий взрослый имеет повышенное артериальное давление. Такая же тенденция наблюдается и в мире. Из-за высокого давления возрастает риск развития мозгового инсульта, инфаркта миокарда, сердечной или почечной недостаточности. В мире повышенное артериальное давление вызывает около 7,5 млн ежегодно. Это - более 12% от общего количества", - пишет Ульяна Супрун на своей страничке в социальных сетях и подчеркивает важность контроля за давлением.

Для того, чтобы измерить давление в домашних условиях, следует выполнить ряд требований:

"Для взрослого здорового человека оптимальным является артериальное давление 120/80 мм. По последним рекомендациям Европейского общества кардиологов, давление 140/90 мм рт.ст. и выше является причиной для установления диагноза артериальной гипертензии. При измерении давления в домашних условиях поводом для обращения к врачу с целью диагностики артериальной гипертензии является показатель 135/85 мм рт.ст.", - предупреждает Ульяна Супрун.

Ранее сообщалось, как быстро бросить курить, а также Супрун шокировала заявлением про нервные клетки.