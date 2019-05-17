Про неможливість для нового президента розпустити парламент говорили сьогодні й у кулуарах Ради. За словами заступника голови партії "Батьківщина" Сергія Власенка, таку опцію відібрав у новообраного президента саме вихід із коаліції "Народного фронту".

Разом із тим, Власенко повідомив, що у "Батьківщині" готові до перемовин про створення нової коаліції. Готовність вести такі переговори підтвердили і у фракції "Блоку Петра Порошенка".

Депутат Ірина Луценко розказала журналістам, що переговори ймовірні, але за певних умов: прикладом, курс, який запропонують депутати різних фракцій, має повністю співпадати з курсом, якого дотримувався "Блок Петра Порошенка".