Депутати обговорили можливість створення нової коаліції [ Редактировать ]
Про неможливість для нового президента розпустити парламент говорили сьогодні й у кулуарах Ради. За словами заступника голови партії "Батьківщина" Сергія Власенка, таку опцію відібрав у новообраного президента саме вихід із коаліції "Народного фронту".
Разом із тим, Власенко повідомив, що у "Батьківщині" готові до перемовин про створення нової коаліції. Готовність вести такі переговори підтвердили і у фракції "Блоку Петра Порошенка".
Депутат Ірина Луценко розказала журналістам, що переговори ймовірні, але за певних умов: прикладом, курс, який запропонують депутати різних фракцій, має повністю співпадати з курсом, якого дотримувався "Блок Петра Порошенка".
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