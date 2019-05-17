Хлеб - всему голова. Эту примету мы слышим с детства. И правда, к хлебу во все времена относились очень уважительно, о сложено много примет и суеверий. Давайте разберемся, что значит, если вы уронили хлеб. Об этом пишет mistic-world.ru.

Упавший кусок хлеба во время праздничного застолья - к скорому приходу долгожданного и почетного гостя, а вот уронить кусок хлеба в обычный, будничный обед или ужин означает, что прибудет неприятный и ненужный человек.

Ронять хлеб, в том числе и крошки от него - это примета плохая, поскольку это сулит отсутствие урожая в этом году и наступление голода.

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Упавший со стола на пол хлеб свидетельствует о том, что к вам кто-то очень сильно спешит.

С особенным трепетом относились к свадебному хлебу - караваю. По тому, каким получился каравай, судили о том, как будет жить новая семья. И особым значением обладали украшения каравая, а вот уронить откушенный или отломанный кусок, означает потерю авторитета в семье. А если уж целый каравай падал на свадьбе на пол - это сулило постоянные ссоры супругам и в конечном счете - развод.

Уронить бутерброд маслом вверх - к гостю.

Ранее мы писали о том, что нельзя давать из дома. Также читайте, почему нельзя ничего брать на перекрестке. Кроме того, мы писали, зачем по примете садиться на дорожку. А также, что делать, чтобы не сбылась плохая примета.