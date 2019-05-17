Змагання підводних роботів улаштували в китайському місті Тяньцзіні. Участь у них узяли університетські команди з усієї країни, а також із США, Японії та Австралії. Студенти змайстрували машини власноруч.

Свої творіння розробники випробовували на швидкість, їхні камери на якість, а в цілому розробки мали показати здатність виконувати завдання. Підводні апарати планують використовувати для рятувальних робіт.

"По-перше, ці чотири коробки - відповідають за те, щоб робот тримався на плаву. А чотири двигуни рухають його згори донизу і навпаки. Ми хочемо вдосконалити програму і додати можливість нахилу і повороту", - говорить Зао Їнань, студент.

"Виробництво підводних апаратів ніколи не було самодостатнім, воно дуже дороге. А такі змагання дають надію, що від цих винаходів вже незабаром буде практична користь", - говорить Чан Кінбін, відвідувач змагань.