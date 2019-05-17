В Британии заявили о провале переговоров по Brexit [ Редактировать ]
В ходе последних дебатов в британском парламенте лейбористы и консерваторы не смогли договориться между собой относительно выхода страны из ЕС. Об этом заявил лидер Лейбористской партии Джереми Корбин, сообщает Associated Press.
Стороны обвиняли друг друга в крахе. Лидер лейбористской партии Джереми Корбин заявил, что переговоры с правительством премьер-министра Терезы Мэй "зашли так далеко, как только могли".
"Мы не смогли преодолеть важные политические пробелы между нами", - заявил Корбин.
Он также отметил, что правительство премьер-министра Терезы Мэй теряет авторитет и сложно поверить в то, что оно способно добиться компромисса.
Ранее мы писали о том, что парламент Британии проголосовал да то, что бы отложить Brexit.
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