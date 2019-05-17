Многие люди задаются вопросом, как правильно ходить в церковь. Перед тем, как отправиться туда, важно прочитать молитву идущего в храм.

Еще одно важное правило, о котором обязательно нужно помнить, - не принимайте пищу перед походом. От питья воды и других напитков также нужно воздержаться.

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Женщины не должны приходить в церковь в брюках, коротких юбках,с яркой косметикой на лице, недопустима помада на губах. Голова должна быть покрыта платком или шарфом. Мужчина должен снять головной убор при входе в храм.

Ранее мы писали о том, что категорически запрещено делать в церкви.