А що ж відбувається в команді обраного президента Володимира Зеленського? Вже за кілька днів саме цим людям доведеться визначатися, хто відповідатиме за державну політику. Наша Олена Зоріна далі, про варіанти призначень.

Прибирання і шпаклювання біля Адміністрації президента. На Банковій усі в очікуванні нового господаря. Та з якою командою він прийде? І чи в цю будівлю? До інавгурації в Зе-оточенні про це, як і про кадрову політику, ані пари з вуст.

Це ніби нова шахова партiя. Чорнi змiнять бiлих, чи навпаки? А, може, буде чорно-бiлий мiкс. Мiнiмум 5 мiнiстрiв ризикують розпрощатися зi своїми портфелями, а ще - очільники СБУ та Генпрокуратури. І хто ж наступники? Наразі кадрова iнтрига у командi нового глави держави зберiгається. Невiдомо навiть, хто очолить Адмiнiстрацiю президента Зеленського.

Саме з ферзя, чи то з керманича адміністрації президента, швидше за все, призначення й розпочнуться. Експерти, наче на тоталізаторі, роблять ставки. Хоча у визначенні лідера - дуже обережні.

"Звичайно, що на Адміністрацію президента в першу чергу претендує Андрій Богдан, який курирував юридичне питання. У нього достатньо можливостей для того, щоб взагалі керувати цією системою. Щодо інших ну там просто суцільний туман", - говорить Тарас Загородній політичний експерт.

"Очевидно, що люди такі, як Андрій Богдан, збережуть свої позиції. І, скоріш за все, отримають високі офіційні посади в Адміністрації президента. Так само і публічні люди, які беруть участь, приміром, Дмитро Разумков, вони продовжать публічно підтримувати Зеленського", - говорить Катерина Одарченко, політтехнолог.

А далі може бути кінь. Або ж секретар РНБО. Для цього призначення згода парламенту не потрібна. І тут питання - буде це темна конячка чи біла, але з тінню?

"Виходячи з цього призначення буде дуже цікаво подивитися на поведінку пана Зеленського, буде простежуватися чи існують певні домовленості зі старими кадрами чи ні. Далі звичайно крім цих посад мова буде йти про президентську квоту. Це в першу чергу, міністр закордонних справ і міністр оборони", - говорить Олександр Мусієнко, керівник Центру військово-правових досліджень.

Найімовірнішим кандидатом на посаду міністра оборони експерти називають Івана Апаршина. Колишнього чиновника Міністерства оборони і члена команди Анатолія Гриценка, а нині - консультанта Володимира Зеленського у сфері нацбезпеки та оборони. Хоча сам він ці чутки спростовує. І тут - цікава деталь. Того ж Апаршина бачать і в кріслі секретаря РНБО. З міністерством закордонних справ - ще незрозуміліше.

"Там, наприкад, розглядаються різні прізвища. Там є і Веселовський, це заступник міністра закордонних справ, там є і Данилюк, це прізвище теж не знято. Там є посол України в Австрії Олександр Щерба", - говорить Олександр Мусієнко, керівник Центру військово-правових досліджень.

На суттєві зміни в уряді чекати не варто. Розпочата партія триватиме, принаймні, до парламентських виборів - чергових чи дочасних.

"Залишиться Гройсман як такий, я думаю, що залишиться Аваков. Петренка, не дивлячись на те, що він з "Народним фронтом", я думаю змінять. Тому що міністерство юстиції зазвичай дуже цікава позиція. Змінять міністрів, які володіють великим ресурсним потенціалом. Це екологія, це енергетика", - говорить Катерина Одарченко, політтехнолог.

Але кого на кого поміняють? Питань наразі більше, ніж відповідей.

"Кадрова проблема буде величезна у Зеленського, тому що він же ж все своє життя, він ніколи не мав стосунку до політики. Він навіть уявлення не має, кого ставити. Не 95-й квартал же ставити. Євген Кошовий наприклад на посаді міністра закордонних справ, звичайно буде виглядати оригінально, але точно несерйозно", - говорить Тарас Загородній, політичний експерт.

"В мене виникають сумніви, що це будуть точно ті, кого ми побачили, як команду Зеленського на стадії передвиборчої кампанії. Або навіть якщо це будуть остаточно вони, то можливо в них ми побачимо якихось заступників цікавих", - говорить Олександр Мусієнко, керівник Центру військово-правових досліджень.

Чимало питань і щодо правоохоронного блоку. Піде Генпрокурор Луценко, а його відставку одразу після другого туру анонсував сам Зеленський - чи залишиться? Експерти переконують: наімовірніше, ще на півроку, тобто до виборів, свій порфель він збереже. Але претендентів на це крісло вже чимало.

"Говорять про різних людей. громадський сектор пропонує Євгенію Закревську, адвоката родини небесної сотні, хтось заговорив про прокурора Кулика, інша частина громадського суспільства говорить про Віталія Каська, який був начальником міжнародного департаменту в часи Шокіна. Команда Віктора Чумака пропонує кандидатуру Давіда Сакварелідзе", - говорить Євген Крапивін, експерт групи з реформування правоохоронних органів Реанімаційного пакету реформ.

Нинішньому очільнику служби безпеки так само доведеться розпрощатися з посадою. І тут теж різні прізвища кандидатів.

"До останнього часу йшли розмови про Віктора Трепака, колишнього заступника голови СБУ. Буквально на днях з'явилася інформація, що Владислав Бухарєв, нинішній народний депутат член профільного комітету законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності, що він може очолювати цю посаду", - говорить Євген Крапивін, експерт групи з реформування правоохоронних органів Реанімаційного пакету реформ.

На додачу - зовнішня розвідка, антимонопольний комітет, чиновники, відповідальні за тарифи, та на місцях голови обласних адміністрацій. Загалом до тисячі призначень. І передбачити, чим закінчиться та чи інша шахова гра, якими будуть кадрові ротації наразі неможливо. Як і те, чи будуть нові міністри й чиновники - результатом кулуарних домовленостей? Або ж побачимо зовсім нові й невідомі обличчя. До інавгурації президента лічені дні. А отже нова партія розпочнеться незабаром.