Співпраця з МВФ - одне з ключових питань для нової влади

Уже наступного тижня в Україні почне роботу місія МВФ. Представники Фонду приїдуть у вівторок - тобто на наступний день після інавгурації президента. Співпраця з МВФ - одне з ключових питань для нової влади.

З одного боку, треба співпрацю зберегти, щоб отримувати кредити, необхідні для обслуговування зовнішнього боргу. Ціна питання - мільярди доларів.

А з іншого боку умови співробітництва точно треба переглянути, оскільки суспільний запит такий, що просто виконувати жорсткі вимоги МВФ - це політичне самогубство.