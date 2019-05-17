Місія МВФ завітає до України [ Редактировать ]
Уже наступного тижня в Україні почне роботу місія МВФ. Представники Фонду приїдуть у вівторок - тобто на наступний день після інавгурації президента. Співпраця з МВФ - одне з ключових питань для нової влади.
З одного боку, треба співпрацю зберегти, щоб отримувати кредити, необхідні для обслуговування зовнішнього боргу. Ціна питання - мільярди доларів.
А з іншого боку умови співробітництва точно треба переглянути, оскільки суспільний запит такий, що просто виконувати жорсткі вимоги МВФ - це політичне самогубство.
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