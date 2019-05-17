Чи буде нова влада співпрацювати з МВФ: експерт оцінив ситуацію [ Редактировать ]
В ефірі передачі "Подробиці тижня" на телеканалі "Інтер" політичний експерт Тарас Козак на прямому зв’язку оцінив ситуацію, яка відбувається в країні.
- Не секрет, що більшість виборців хочуть від влади зрозумілих речей - зниження тарифів, збільшення соціальних виплат. Якщо не зробити цього, рейтинг нової влади впаде. Якщо зробити - можемо втратити співпрацю з МВФ. Який може бути компроміс?
- В МВФ добре розуміють, що пересічний український пенсіонер не може виплатити всю суму тарифів за комуналку і, тому фонд не проти того, щоб держава допомагала неспроможнім українцям. Тому, МВФ підтримує адресні субсидії і монетизацію, яку уряд запровадив вже на початку цього року. Інша справа - якою ціною це має робитись. МВФ проти тих обіцянок, які не може виконати наша держава.
Тобто, обіцяють багато - знизити ціну на газ, на інші тарифи, а потім не вистачає коштів у бюджеті и починається інфляція. Збалансований підхід знайти можна. На мій погляд, поточний уряд знаходив цей баланс, і ми отримували допомогу від МВФ, і субсидії виплачувались.
Сьогодні є більш важливіші речі, ніж тарифи, тому що ціна на газ в світових ринках трошки припала. Тому, перші вимога МВФ стосуються незаконного збагачення, яке нещодавно було признано законим. Тому, в першу чергу, буде в цьому напрямку співпраця. Я дума це не торкнеться наших громадян.
-Якщо говорити про транші, коли можна розраховувати на наступний? І що повинна зробити наша влада, щоб отримати гроші?
- Так, наступного тижня, одразу після інаугурації буде приїзд місії МВФ. Я переконаний, що Зеленський в своєму графіку знайде можливість зустрітися з представниками МВФ, поговорити про те, яким чином буде подальша співпраця.
МВФ нормально відноситься до нової влади і дає певну підтримку, навіть перед тим, як нова влада робить перші кроки. Я переконаний, перший транш протягом цього літа ми отримаємо.
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