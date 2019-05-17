Я очень надеюсь, что парламент будет распущен в ближайшее время. Об этом основатель "Оппозиционной платформы - За жизнь", народный депутат, Юрий Бойко, заявил в эфире "Подробностей недели" на телеканале "Интер".

- Як ви оцінюєте намагання колишньої коаліції продовжити існування цієї Верховної Ради? Чи справді депутати зможуть залишитись до осені?

Я очень надеюсь, что парламент будет распущен в ближайшее время. Потому что, парламент, который пользуется доверием аж 4% украинцев, не способен решать задачи, которые стоят перед ним. И настоятельное требование всех украинцев - отправить в отставку всю сегодняшнюю власть, начиная от президента, слаба Богу, это закончилось, и, завершая парламентом и правительство. Поэтому, надеюсь, что он будет распущен, потому что те конвульсии политические, которые мы наблюдаем, они, на самом деле, несущественны. Есть настоятельные требования людей уйти в отставку.

- Яким має буте це рішення, за буквою закону, чи воно може бути політичним?

- Во-первых, у нас есть юридическая база, чтобы парламент был оставлен. Это решение окружного суда о том, что коалиции уже нет давно. А второе – требования людей. Я считаю, мы должны считаться с этим. Когда наша политическая сила выступила с инициативой вообще самораспуститься, это было примерно год назад, понятно, что парламентарии другие не поддержали. Все привыкли к должностям. Но уже тогда было ясно, что терпеть не могут люди тот парламент. Он не способен решать те вопросы, которые нужно решать, он живет отдельной от страны жизнью. И поэтому, должен уйти на свалку истории.

- Як ви вважаєте, хоча б під тиском розпуску, хоча б з інстинкту самозбереження, цей парламент може налагодити співпрацю з новим президентом чи ні? Принаймі, не заважати йому проводити свої кадрові призначення, законодавчі ініціативи.

- Прежде, чем он разойдется, он обязан это сделать, потому что должна быть ответственность перед людьми. Вообще-то, у нас парламентско-президентская республика, и парламент главный в стране, и несет ответственность за судьбу страны, он обязан помочь новому президенту осуществить кадровые назначения, как минимум. Понятно, что какие-либо серьезные законы он не способен уже принимать. Хотя бы кадры он должен назначить.

- Суспільству вже давно обійцяють виборчу реформу. Як ви вважаєте, чи реально скасувати мажоритарку, яку багато хто називає розплідником політичної корупції?

- Это правда. Мажоритарка в нынешнем виде, с учетом тотального обнищания людей, превратилась в банальную скупку голосов. При чем, это не вина людей, они вынуждены продавать голоса, их до этого довела нынешняя власть. И конечно, она должна быть упразднена. Потому что, это - прямой путь к политической коррупции. Мажоритарщик, который скупил голоса, избрался, он потом приходит в парламент, прибивается к власти, чтобы получить какую-то программу или льготы и "отбить" те деньги, которые он потратил на выборы. И это все замкнутый круг коррупции, который надо разбивать. Я убежден, что парламент в сегодняшнем виде не способен принять этот закон. При чем, парадокс в том, что закон этот – авторство действующего спикера парламента. И на публичные призывы его принять и внести в зал, он отвечал, что там много поправок. А на самом деле, причина в том, что уходящий президент Порошенко был против этого закона. Он рассчитывал на второй срок. И за счет мажиритарщиков собрать выигрышную фракцию .Собственно так, как он сделал в прошлый раз.

- Чи реально найближчим часом переглянути найбільш суперечливі рішення, ухвалені за минулі роки? Чи варто очікувати ревізії скандальних законів?

- Это обязательно должно быть, потому что люди оскорблены целым рядом законов. Особенно, которые касаются идеологии, так называемой декоммунизации, которая превратилась просто в охоту на ведьм. И вот эти все вещи должны быть пересмотрены. Наша политическая сила будет, в первую очередь, бороться против закона о запрете русского языка. Мы подготовили обращение в Конституционный суд. Переходным положением этот закон вступает в силу через два месяца. Так вот, через два месяца мы пойдем в суд с тем, чтобы этот карательный закон был отмене. И еще есть ряд законов, иски пот которым, находятся в Конституционном суде. Мы буде бороться за их отмену. В том числе, это закон о люстрации, который оскорбил и унизил тысячи граждан.

- Люди оскаржені тарифами, цінами та соціальними виплатами. Але новий президент не зможе це зробити без контролю над усією виконавчою владою та без допомоги депутатів. Чи захоче колишня коаліція допомагати у вирішенні таких проблем?

- Однозначно, это придется делать, потому что ожидания людей очень большие и, когда была политическая пощечина всей власти, и президенту, уходящему, и парламенту от Украины, то естественно народ ждет, что его отчаяния будут решены. Я считаю, что не так много времени у президента на решения, которых ждут люди. И те решения, которые касаются мира на востоке и те решения, которые касаются социальной поддержки. Безусловно, они будут поддержаны всеми, в том числе нашей политической силой. Потому что это требование наших людей.