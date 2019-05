В рамках международного песенного конкурса "Евровидение" в 2019 году определились все финалисты. Главный этап конкурса пройдет эфир в субботу, 18 мая.

В Украине смотреть Гранд-финал "Евровидения" можно будет в 22:00 по киевскому времени, на телеканала UA:Перший и СТБ, а также онлайн-трансляцию на podrobnosti.ua

В первой части финала выступят:

1. Мальта - Микела Паче - "Chameleon"

2. Албания - Йонида Маличи - "Ktheju tokës"

3. Чехия - Lake Malawi - "Friend Of A Friend"

4. Германия - S!sters - "Sister"

5. Россия - Сергей Лазарев - "Scream"

6. Дания - Leonora - "Love Is Forever"

7. Сан-Марино - Serhat - "Say Na Na Na"

8. Северная Македония - Тамара Тодевска - "Proud"

9. Швеция - Джон Лундвик - "Too Late for Love"

10. Словения - Zala Kralj & Gašper Šantl - "Sebi"

11. Кипр - Tamta - "Replay"

12. Нидерланды - Дункан Лоуренс - "Arcade"

13. Греция - Katerine Duska - "Better Love"

Во второй половине на сцену международного песенного конкурса Евровидение-2019 выйдут:

14. Израиль - Коби Марими - "Home"

15. Норвегия - KEiiNO - "Spirit in the Sky"

16. Великобритания - Майкл Райс - "Bigger Than Us"

17. Исландия - Hatari - "Hatrið mun sigra"

18. Эстония - Victor Crone - "Storm"

19. Беларусь - ZENA - "Like It"

20. Азербайджан - Чингиз - "Truth"

21. Франция - Билал Ассани - "Roi"

22. Италия - Mamud - "Soldi"

23. Сербия - Nevena Božović - "Kruna"

24. Швейцария - Лука Хенни - "She Got Me"

25. Австралия - Kate Miller-Heidke - "Zero Gravity"

26. Испания - Испания: Miki - "La venda"

Украина в 2019 году не отправила представителя на "Евровидение", поэтому и повлиять на результаты голосования в финале также не сможет.