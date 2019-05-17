Евровидение 2019: где и когда смотреть финал [ Редактировать ]
В рамках международного песенного конкурса "Евровидение" в 2019 году определились все финалисты. Главный этап конкурса пройдет эфир в субботу, 18 мая.
В Украине смотреть Гранд-финал "Евровидения" можно будет в 22:00 по киевскому времени, на телеканала UA:Перший и СТБ, а также онлайн-трансляцию на podrobnosti.ua
В первой части финала выступят:
1. Мальта - Микела Паче - "Chameleon"
2. Албания - Йонида Маличи - "Ktheju tokës"
3. Чехия - Lake Malawi - "Friend Of A Friend"
4. Германия - S!sters - "Sister"
5. Россия - Сергей Лазарев - "Scream"
6. Дания - Leonora - "Love Is Forever"
7. Сан-Марино - Serhat - "Say Na Na Na"
8. Северная Македония - Тамара Тодевска - "Proud"
9. Швеция - Джон Лундвик - "Too Late for Love"
10. Словения - Zala Kralj & Gašper Šantl - "Sebi"
11. Кипр - Tamta - "Replay"
12. Нидерланды - Дункан Лоуренс - "Arcade"
13. Греция - Katerine Duska - "Better Love"
Во второй половине на сцену международного песенного конкурса Евровидение-2019 выйдут:
14. Израиль - Коби Марими - "Home"
15. Норвегия - KEiiNO - "Spirit in the Sky"
16. Великобритания - Майкл Райс - "Bigger Than Us"
17. Исландия - Hatari - "Hatrið mun sigra"
18. Эстония - Victor Crone - "Storm"
19. Беларусь - ZENA - "Like It"
20. Азербайджан - Чингиз - "Truth"
21. Франция - Билал Ассани - "Roi"
22. Италия - Mamud - "Soldi"
23. Сербия - Nevena Božović - "Kruna"
24. Швейцария - Лука Хенни - "She Got Me"
25. Австралия - Kate Miller-Heidke - "Zero Gravity"
26. Испания - Испания: Miki - "La venda"
Украина в 2019 году не отправила представителя на "Евровидение", поэтому и повлиять на результаты голосования в финале также не сможет.
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