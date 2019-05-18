В Доманевском районе Николаевской области женщина насмерть забила своего сожителя. Труп 46-летнего мужчины с признаками избиения был найден у забора напротив собственного дома местными жителями, передает golos.ua.

Желая избежать ответственности за совершенное, женщина сначала пыталась запутать следствие, утверждая, что к избиению мужчины может быть причастен ее сосед. Но факты, которыми обладали оперативники и следователи указывали на обратное. И в результате проведения комплекса следственных действий правоохранители получили достаточные доказательства причастности гражданки к преступлению.

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Тогда злоумышленница призналась, что нанесла сожителю несколько ударов по туловищу обухом топора во время пьяной ссоры.

Согласно выводам судебно-медицинской экспертизы, пострадавшему были причинены телесные повреждения в виде многочисленных переломов ребер и разрыва внутренних органов, которые оказались несовместимыми с жизнью.

Под процессуальным руководством местной прокуратуры женщине сообщено о подозрении. Орудие преступления - топор, изъято.

Фото: Нацполиция

Сведения по данному факту были внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам части 2 статьи 121 УК Украины "Умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть" и начаты следственно-розыскные мероприятия по установлению обстоятельств преступления и причастных к его совершению лиц.

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