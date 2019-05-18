В Україні відбулися пам’ятні заходи до роковин депортації кримськотатарського народу [ Редактировать ]
На столичному залізничному вокзалі до 75 роковин депортації кримськотатарського народу відбувся перформанс молодих художників "Devam" - продовження.
За інформацією Мінінформполітики, театральна постановка символізує реконструкцію вагона, в якому перевозили кримських татар під час депортації. Згідно з офіційними даними, загалом було депортовано понад 180 тисяч осіб, за кримськотатарськими джерелами - понад 400 тисяч. Заходи до роковин відбулися сьогодні і в інших містах.
У Миколаєві акція до річниці депортації кримських татар була нечисленною. Згадали люди і про сьогоднішні утиски кримських татар у Криму. Тих, хто наразі не має права навіть на словесний протест, підтримали мовчазним флешмобом.
"Важно тем, чтобы мы такими мероприятиями напоминали, что ужасное прошлое не должно повториться. В депортации крымских татар депортированы и армяне, и болгары, немцы. Я склоняю голову перед этими народами, которые смогли сохраниться, приумножится и нести свою культуру, традиции, обычаи уже в 2019 году. Это было возможно только благодаря единству", - наголосив Анар Ахундов, учасник акції.
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