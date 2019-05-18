День отца в Украине: установлена дата праздника [ Редактировать ]
18 мая действующий президент Украины Петр Порошенко подписал указ об установлении в стране нового праздника - Дня отца. Об этом сообщается на сайте главы государства.
"День отца установлен с целью создания благоприятных условий для укрепления института семьи как основы общества и признания на государственном уровне роли отцов в воспитании детей", - сказано в заявлении.
Отныне украинцы будут отмечать День отца ежегодно в третье воскресенье июня. Указ вступает в силу со дня его опубликования. В этом году праздник будет отмечаться 16 июня.
Ранее в Украине задумались об изменении празднования Рождества.
по теме
Порошенко подписал "противоминный" закон
Действующий президент Украины Петр Порошенко подписал закон
На головній площі Брюселя зібралися українці у вишиванках
День вишиванки напередодні відсвяткували українці за кордоном. На головній площі Брюсселя Град Пляс, увечері після роботи зібралися кілька десятків українців у національному вбранні
Соціологічні дослідження: які надії покладають українці на нового главу держави
Центр "Соціальний моніторинг", Українського інституту соц.досліджень імені Яременка та соцгрупи "Рейтинг" провели спільні соціальні дослідження вподобань українців
Квоты на радио и ТВ ужесточили после принятия языкового закона
15 мая президент Украины Петр Порошенко подписал языковой закон - документ об обеспечении функционирования украинского языка как государственного
"Языковой закон": какими будут штрафы в сфере обслуживания
15 мая президент Украины Петр Порошенко подписал языковой закон - документ об обеспечении функционирования украинского языка как государственного