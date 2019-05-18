18 мая действующий президент Украины Петр Порошенко подписал указ об установлении в стране нового праздника - Дня отца. Об этом сообщается на сайте главы государства.

"День отца установлен с целью создания благоприятных условий для укрепления института семьи как основы общества и признания на государственном уровне роли отцов в воспитании детей", - сказано в заявлении.

Отныне украинцы будут отмечать День отца ежегодно в третье воскресенье июня. Указ вступает в силу со дня его опубликования. В этом году праздник будет отмечаться 16 июня.

Ранее в Украине задумались об изменении празднования Рождества.