Спецпредставник США з питань України Курт Волкер отримав орден Ярослава Мудрого. Як ідеться в указі Адміністрації Президента, за вагомий особистий внесок у підтримку та розвиток демократії в Україні, а також у відновлення державного суверенітету і територіальної цілісності.