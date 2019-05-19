Спецпредставник США отримав орден Ярослава Мудрого [ Редактировать ]
Спецпредставник США з питань України Курт Волкер отримав орден Ярослава Мудрого. Як ідеться в указі Адміністрації Президента, за вагомий особистий внесок у підтримку та розвиток демократії в Україні, а також у відновлення державного суверенітету і територіальної цілісності.
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