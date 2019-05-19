У селі Бакаєве на Черкащині газовики мало не залишили вихованців місцевих шкіл та садків на сухому пайку. Чому перекрили вентилі? Та як викручуються кухарі? Про це в матеріалі.

Газорозподільну систему, яка подає паливо на шкільні котли, опломбували у зв'язку із закінченням опалювального сезону. Разом з цим перекрили і вентилі на кухні. Тепер, аби повноцінно нагодувати дітей у садочку та школі, кухарям доводиться буквально чаклувати над щоденним меню. Адже готують останній місяць вони на маленькій електроплитці.

Суп із фрикадельками, рисова каша з м'ясом і компот - такому обідові позаздрить навіть дорослий. Меню в Бакаївському навчально-виховному закладі різноманітне. Дев'ять вихованців садочка харчуються тричі на день, 11 школяриків лише снідають перед уроками. Та вже майже місяць, щоденне меню дітлахів для медсестри справжня головоломка. На початку травня в закладі відключили газ і деякі страви із затвердженого районом переліку довелося замінити, - каже жінка.

"Запіканку виключили ми із меню. Потім, я ж кажу, дуже погано: ось на понеділок стоїть у нас по меню риба, я оце сиджу і думаю, як її приготувати тут рибу", - говорить Ольга Семеліт, медсестра Бакаївського НВК

Після відключення газу, готування їжі перетворилося на знущання, - скаржиться кухар Людмила. Замість повноцінної плити районний відділ освіти надав лише дві маленькі електроплитки. На них вона має одночасно зварити перше, друге і компот.

"Ось бачите, як воно стоїть? Ось тут каструля ось стоїть от так велика і це я мушу так жарить зажарку - олія гаряча і я боюсь за своє здоров'я".

У відділі освіти проблему визнають. Кажуть газ у їхньому районі відключають щорічно після завершення опалювального сезону. Навчальний заклад у Бакаєвому - єдиний, де ще готують на газовій плиті, в інших все на електриці. Раніше газовики опломбовували на літо лише котли, кухню залишали. Та цього разу газове господарство висунуло нову вимогу, яку відділ освіти виконати не зміг.

"Був відключений по тій причині, що там відключений лічильник із модемним зв'язком. Лічильники із модемним зв'язком ми маємо встановити у кожному навчальному закладі де є опалення за допомогою газу", - говорить Раїса Піддубна, начальник відділу освіти Чорнобаївської Райдержадміністрації.

Розпорядження про обов'язкове встановлення модемних лічильників діє з 2015 року. У Чорнобаївському райвідділі освіти зізнаються: про це знали, але думали, що відключення так різко не почнуть. Чиновники запевняють: коли в січні отримали листа від облгазу, одразу виділили гроші на розробку проекту встановлення лічильників у 17 навчальних закладах району, і навіть кошти на закупівлю приладів у бюджеті передбачили. Та от в облгазі стверджують: усі споживачі мали вдосталь часу встановити лічильники.

"Не мали бажання виконувати цю норму законодавства всі організації, які брали участь у включенні в опалювальний сезон і мали лічильники, на яких треба було встановити дистанційну передачу даних, вони написали гарантійні листи, що до 1 травня вони зобов'язуються це здійснити", - говорить Сергій Буян, Голова правління ПАТ "Черкасигаз"

Нині проект встановлення лічильників у Чоронобаївському районі лежить на затвердженні в облгазі. А от у Бакаївському НВК уже б'ють на сполох - із 27 травня у них відкриється оздоровчий дитячий табір, і малечу доведеться годувати 4 рази на тиждень.