У Верховній Раді провели репетицію інавгурації Володимира Зеленського [ Редактировать ]
Сьогодні о 10.00 ранку відбудеться інавгурація новообраного президента Володимира Зеленського. Напередодні в стінах Верховної Ради провели репетицію церемонії.
В урядовому кварталі посилені заходи охорони. Рух транспорту обмежили. До церемонії готують сесійну залу, Маріїнський палац та Адміністрацію Президента.
Після присяги Зеленському представлять командувачів Збройних сил України, а потім він проведе зустріч із міжнародними делегаціями
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