Мар'їнку накрили вогнем гранатометів [ Редактировать ]
Попередньої доби противник чотири рази порушив режим тиші на Донбасі. Втрат серед українських військових немає. З великокаліберних кулеметів та мінометів бойовики обстріляли опорники армійців поблизу Золотого-4. Біля Водяного накривали вогнем з ручних протитанкових гранатометів. А по Мар'їнці вдарили з артилерії. Докладніше у сюжеті.
Мар'їнка, що під Донецьком. Місто на самісінькій лінії фронту. Артилерія бойовиків вкотре обстріляла його.
"Почали бомбить десь за 200 метрів від нас. Я був зі зміни. Ми почали ховатися в бліндажі", - говорить Костянтин, військовослужбовець ЗСУ.
Снаряди вдарили по околиці. В цій ситуації вояки нічого не могли вдіяти. Противник вів вогонь із житлових кварталів. А це, як кажуть армійці - означає, що дати відсіч неможливо.
"Били артилерійські системи з двох напрямків. Якщо з населеного пункту Донецька вогонь вівся з менш густонаселеного участка, то з Александрівки артилерійська система стояла прямо поміж будинків, де живуть мешканці цивільні", - говорить Андрій, військовослужбовець ЗСУ.
Військові кажуть - найімовірніше, це був такий собі іспит. Адже, за їхніми словами, Росія давно перетворила український Донбас на полігон.
"Приїхали курсанти військових училищ, нібито здавали заліки - таким образом вони проходили свою плановую подготовку", говорить Позивний "Дим", військовослужбовець ЗСУ.
Попри щільність вогню, втрат серед українських бійців немає.
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