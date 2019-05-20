У Німеччині перекинувся пасажирський автобус [ Редактировать ]
Одна людина загинула, понад 70 поранені внаслідок масштабної ДТП у Німеччині. Поблизу Лейпцига перекинувся рейсовий автобус, який прямував з Берліна до Мюнхена. Серед потерпілих семеро із важкими травмами. Їх доправили до лікарні гелікоптерами. Причини аварії - з'ясовують.
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