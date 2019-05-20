Смертельна прогулянка: на Мальдівах загинула українська туристка

31-річна жінка з подругою гуляли, коли раптом побачили, що на них їде пасажирський бус. Туристки намагалися втекти, втім одна з них перечепилася та не встигла вчасно відскочити