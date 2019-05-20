Понад тисяча ліфтів можуть зупинитися в Миколаєві. Термін експлуатації їх вже давно сплив - такий висновок зробили в управлінні Держпраці під час цьогорічних перевірок. І навіть подали на балансоутримувачів до суду. Позов до одного з ЖЕКів уже виграли, готують до інших. Чого очікувати мешканцям багатоповерхівок - дізнавалися наші кореспонденти.

Чотири покоління родини Лебедєвих мешкають у квартирі на п'ятому поверсі. От уже кілька днів, як ліфт у їхньому будинку не працює.

"Я живу здесь с 1973 года, дом 1972. Уже больше 45 лет. Лифт у нас до сих пор работает и ни разу не менялся. Срок эксплуатации я посмотрела - по документам 25 лет, а у нас 45", - говорить Наталія Лебедєва, жителька Миколаєва.

У сусідньому під'їзді теж мешкають переважно пенсіонери. І також проблеми з ліфтом.

"Двери не открываются ни на каком этаже, нужно сидеть и несколько раз нажимать на кнопки, чтоб дверь открылась. Ходила к лифтерам, они все знали, но ничего не делали", - говорить Валентина, жителька Миколаєва.

Це один із тих будинків, де ліфти можуть зупинити найближчим часом. Результат першої перевірки Управління держапраці в Миколаївській області незадовільна оцінка двадцяти дев'яти ліфтів. Усі вони на балансі товариства "Миколаївбудсервіс" і працюють, хоча термін їхньої експлуатації сплив. Законність вимог Держпраці нещодавно підтримав і суд.

"Не пройшли позачергового огляду та ремонту. Після експертного обстеження експерт склав відомість, і в ході ремонту балансоутримувач повинен був ці несправності усунути. Він цього не зробив", - говорить Михайло Сіволін - начальник відділу нагляду в будівництві, котлонагляді, на транспорті та зв'язку Управління держпраці у Миколаївській області.

У ЖЕКу нам пояснили, що з рішенням суду незгодні і вже готують апеляцію. Ліфти, зазначені в постанові, й досі працюють. Вони старі, але не аварійні. Разом із тим "Миколаївбудсервіс" не уповноважений робити капітальний ремонт ліфтів.

"Каждый год подаются заявления с тем, что выходит срок эксплуатации определенных лифтов, есть список, каждый год он подавался, но средства на них не выделялись", - говорить Марина Сорока юрист ТОВ "Миколаївбудсервіс".

У Департаменті ЖКГ кажуть загалом у Миколаєві більш як дві тисячі підйомників, і майже половина з них - встановлені ще за радянських часів.

"Найменша цифра, яка може бути виділена по тим провадженням, які є, близько 60 млн. грн. на відновлення. Якщо порахувати всі післяекспертні ремонти, які треба зробити, то ця цифра дійде до близько півмільярда", - говорить Сергій Коренєв, директор департаменту ЖКГ Миколаївської міськради.

Тим часом, Управління держпраці провело ще низку перевірок в інших районах і підготувало позови щодо неможливості продовження робити ліфтів іще для шести ЖЕКів.