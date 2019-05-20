Этот психологический тест расскажет секреты вашего подсознания. Ответьте честно, что вы увидели первым на изображении? Ниже прочтите свой результат.

Лицо

В отношениях вы отдаете всего себя. Но только при условии, что вы влюбляетесь по-настоящему и навсегда.

Именно поэтому вам нужно найти человека, который будет влюблен в вас так же сильно, в противном случае вы будете чувствовать, что просто недополучаете любви и поддержки.

Как только вы найдете настоящую любовь, то будете счастливы как никогда.

Девушка с зонтиком

Менять людей - задачка сложная и не для вас. Вы считаете, что люди не меняются, поэтому стараться переломать человека - совершенно бесполезное дело.

Вы принимаете партнера таким, какой он есть - любите не только его достоинства, но и недостатки. В отношениях для вас важны личные границы и пространство. Как только отношения становятся токсичными, вы всеми возможными способами стремитесь как можно быстрее их закончить.

Эйфелева башня

Вы обожаете мечтать о вселенской любви и верите в то, что она точно существует. Оживить угасающие отношения своим креативом для вас как раз плюнуть. Вы не любите сидеть на одном месте и постоянно стараетесь чем-то удивлять партнера, чтобы любовь не стала обыденной рутиной. Вам сложно находиться в одиночестве, так как вы хотите заботы и ласки.

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