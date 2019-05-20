Известная телеведущая Регина Тодоренко и Влад Топалов вместе с пятимесячным сыном провели отпуск в Турции. С солнечной страны звездная пара делилась фотографиями и видео. Кроме того, недавно Влад Топалов опубликовал в своем Instagram пост о трудностях в воспитании ребенка.

"Я не приторный папаша, не мимимишный. Он, порой, страшно бесит. Хочется его запихнуть обратно туда, откуда я лично видел , как он вылазил, и я вам об этом тоже честно говорю. Но, конечно, это все мой юмор. Видишь, как он улыбается - и сразу всё раздражение проходит" - отметил в публикации известный артист.

Поклонники поддержали Влада и отметили, что восхищаются их звездной семьей.

"Очень рада за вас, что вы с Региной нашли друг друга, и что у вас есть такой сладкий пирожочек!", "Сплошное удовольствие смотреть на вашу семью, и в частности, на ваши фото с сыном! Терпения и только наслаждения, Вам!!!", "За вами очень приятно наблюдать, я очень симпатизирую вашей семьей и Регина тоже просто зажигалочка", "Вы - отличный папа!".

Ранее сообщалось, что Тодоренко в купальнике нарвалась на критику, а также опубликовала милое фото с сыном.