"Он страшно бесит": Топалов шокировал рассказом о сыне [ Редактировать ]
Известная телеведущая Регина Тодоренко и Влад Топалов вместе с пятимесячным сыном провели отпуск в Турции. С солнечной страны звездная пара делилась фотографиями и видео. Кроме того, недавно Влад Топалов опубликовал в своем Instagram пост о трудностях в воспитании ребенка.
"Я не приторный папаша, не мимимишный. Он, порой, страшно бесит. Хочется его запихнуть обратно туда, откуда я лично видел , как он вылазил, и я вам об этом тоже честно говорю. Но, конечно, это все мой юмор. Видишь, как он улыбается - и сразу всё раздражение проходит" - отметил в публикации известный артист.
Я очень сильно извиняюсь, если я надоел с малым! Но войдите в мое положение))))) в моей жизни появилось огромное солнце в лице жены и к нему сверху еще спустилось вот такое жирное, сладкое, медовое, масляное счастье! Я не приторный папаша, не мимимишный. Он , порой, страшно бесит. Хочется его запихнуть обратно туда, откуда я лично видел , как он вылазил😂😂😂 и я вам об этом тоже честно говорю. Но, конечно, это все мой юмор. Видишь, как он улыбается - и сразу всё раздражение проходит. Единственное , всё никак не куплю беруши. Говорят, помогает, когда совсем устаешь от это звука крика. Кто-то пробовал? Врачи говорят, что можно беруши, чтобы самому с ума не сходить. Всем отличной недели. Обнимаю #vladtopalov #monstersdad #владтопалов #jeeprussia
Допис, поширений Vlad Topalov (@vladtopalovofficial)
Поклонники поддержали Влада и отметили, что восхищаются их звездной семьей.
"Очень рада за вас, что вы с Региной нашли друг друга, и что у вас есть такой сладкий пирожочек!", "Сплошное удовольствие смотреть на вашу семью, и в частности, на ваши фото с сыном! Терпения и только наслаждения, Вам!!!", "За вами очень приятно наблюдать, я очень симпатизирую вашей семьей и Регина тоже просто зажигалочка", "Вы - отличный папа!".
Ранее сообщалось, что Тодоренко в купальнике нарвалась на критику, а также опубликовала милое фото с сыном.
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