Эксперты назвали город с самыми высокими зарплатами в мире. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на исследование Deutsche Bank.

Первую строчку в рейтинге занял Сан-Франциско. Город впервые занял лидерскую позицию в данном списке. Средняя зарплата в Сан-Франциско, за вычетом налогов, составляет 6,52 тысячи долларов в месяц.

Ранее первенство было у Цюриха, средний месячный заработок в котором на 400 долларов меньше, нежели в Сан-Франциско. Третью строчку занял Нью-Йорк с показателем 4,6 тысячи долларов в месяц, четвертую - Бостон (4,28 тыс.), а пятую - Чикаго (4,06 тысячи долларов в месяц).

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