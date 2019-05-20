У Кропивницькому безпородні собаки змагалися за Кубок "Барбоса". Конкурс організували волонтери, щоб показати, що чотирилапі знайди - насправді найкращі друзі. І хоч особливої дресури вони не продемонстрували, зате неабияк потішили і власників, і глядачів.

Великі, маленькі, руді та в цяточку. Майже чотири десятки песиків змагаються за Кубок "Барбоса".

Це чотирирічна Лана. Її до притулку віддала колишня власниця. Собаку обрали Ірина та Дмитро. Тепер Лана - під їхньою опікою.

"Всі до нас підбігли і лише вона сиділа в куточку і до нас не підбігла. І ми вирішили взяти її. Я скажу так: друзів не купляють - це найголовніше, і вона така вдячна, що ми її взяли. Це добре, потрібно брати", - говорить Ірина Онищенко, власниця Лани.

Про люблячих господарів мріють і волонтери, які опікуються Славком. Пес після ДТП пересувається в інвалідному візку й мешкає у місцевому притулку.

"Он особо не отличается от других собак. Только тем, что вместо двух задних лап - у него колесики. Он очень жизнерадостный и дружелюбный пес", - розповідає Олександра Кодема, волонтер.

Найкумеднішого Барбоса обирали за результатами п'яти змагань.

А ще був смачний конкурс - поїдання сосисок.

Не залишились осторонь змагань і власники собак.

Сьогодні в притулку на господарів чекають майже троє чотирилапих. І саме завдяки таким акціям - кажуть волонтери - їм вдається показати, що знайди - нічим не гірші за породистих собак.

"Не обов'язково придбати собаку, щоб купити собі любов, достатньо взяти собаку - і вона буде люблячою і відданою. Я завжди кажу, що собака не розуміє - породна вона, чи безпородна. Її або люблять, або ні, - тільки так", - підкреслила Катерина Дорош, голова організації захисту тварин "Бім".

Головний приз у чесній боротьбі здобула Лана.