В народном календаре дата 21 мая получила названия Иван Богослов, Арсений пшеничник, Иванов день, Иван долгий, Иван пшеничник. Главной заботой крестьян в это время был посев пшеницы.

Православная церковь 21 мая вспоминает апостола и евангелиста Иоанна Богослова - любимого ученика Иисуса Христа. Именно ему Спаситель поручил попечение о Божией Матери. После сошествия Святого Духа на апостолов Иоанн свою жизнь посвятил проповеди веры Христовой. Иоанн Богослов - единственный апостол, не погибший насильственной смертью.

Традиции 21 мая

Главной темой этого дня народный месяцеслов сделал заботу о посеве пшеницы. В одних местах поля только подготавливали под пашню, в других уже наступала пора сева.

По обычаю, в Иванов день нищие и странники кланялись пахотной полосе и заходили в крестьянские дома. Хозяйки угощали гостей пшеничным пирогом, а они желали ей добрых восходов. Верили, что обилие пшеничных пирогов в этот день обеспечит хороший урожай хлеба, которого хватит на весь год и из которого в следующем году на Ивана пшеничника снова получится испечь пироги и угостить ими нищих и странников.

С обетным пирогом выходили на перекресток, чтобы встретить прохожего. Радовались, если получилось повстречать кого-то и разделить с ним трудовой хлеб. Дурным знамением считалось вернуться домой с нетронутым пирогом. Никто из домочадцев его не ел. Сдобу оставляли на съедение птицам.

Еще одной заботой в этот день в некоторых местностях была посадка огурцов. Посеянные на Ивана долгого, они обязательно вырастут длинными.

В любые церковные праздники особенно важно не ругаться и не сквернословить, не употреблять горячительные напитки, не потакать своим слабостям, стараться жить праведно и совершать благие дела от чистого сердца, без корыстного умысла на душе.

В этот день категорически нельзя гадать и совершать какие-либо другие ритуалы.

Приметы на 21 мая

Дождливый день - к урожаю грибов.

Черемуха зацвела - пора сеять пшеницу.

Черемуха обильно цветет - к дождливому лету.

Луна в дымке - к ухудшению погоды.

Вечернее небо в красный цвет окрашено - к хорошей погоде. Если утром небо красное, будет дождь.

Тучи в одну кучу собрались - к ненастью.

Облака вверх плывут - к ясному дню.

Увидеть радугу утром - к дождю, вечером - к погожему дню. Увидеть три радуги - к ветру.

Сон с 20 на 21 мая исполнится в точности, но рассказывать о нём никому нельзя. А вот сновидение, увиденное днем 21 мая, пустое.

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