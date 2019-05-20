Приметы на 21 мая: что нельзя делать в день Иоанна Богослова [ Редактировать ]
В народном календаре дата 21 мая получила названия Иван Богослов, Арсений пшеничник, Иванов день, Иван долгий, Иван пшеничник. Главной заботой крестьян в это время был посев пшеницы.
Православная церковь 21 мая вспоминает апостола и евангелиста Иоанна Богослова - любимого ученика Иисуса Христа. Именно ему Спаситель поручил попечение о Божией Матери. После сошествия Святого Духа на апостолов Иоанн свою жизнь посвятил проповеди веры Христовой. Иоанн Богослов - единственный апостол, не погибший насильственной смертью.
Традиции 21 мая
Главной темой этого дня народный месяцеслов сделал заботу о посеве пшеницы. В одних местах поля только подготавливали под пашню, в других уже наступала пора сева.
По обычаю, в Иванов день нищие и странники кланялись пахотной полосе и заходили в крестьянские дома. Хозяйки угощали гостей пшеничным пирогом, а они желали ей добрых восходов. Верили, что обилие пшеничных пирогов в этот день обеспечит хороший урожай хлеба, которого хватит на весь год и из которого в следующем году на Ивана пшеничника снова получится испечь пироги и угостить ими нищих и странников.
С обетным пирогом выходили на перекресток, чтобы встретить прохожего. Радовались, если получилось повстречать кого-то и разделить с ним трудовой хлеб. Дурным знамением считалось вернуться домой с нетронутым пирогом. Никто из домочадцев его не ел. Сдобу оставляли на съедение птицам.
Еще одной заботой в этот день в некоторых местностях была посадка огурцов. Посеянные на Ивана долгого, они обязательно вырастут длинными.
В любые церковные праздники особенно важно не ругаться и не сквернословить, не употреблять горячительные напитки, не потакать своим слабостям, стараться жить праведно и совершать благие дела от чистого сердца, без корыстного умысла на душе.
В этот день категорически нельзя гадать и совершать какие-либо другие ритуалы.
Приметы на 21 мая
- Дождливый день - к урожаю грибов.
- Черемуха зацвела - пора сеять пшеницу.
- Черемуха обильно цветет - к дождливому лету.
- Луна в дымке - к ухудшению погоды.
- Вечернее небо в красный цвет окрашено - к хорошей погоде. Если утром небо красное, будет дождь.
- Тучи в одну кучу собрались - к ненастью.
- Облака вверх плывут - к ясному дню.
- Увидеть радугу утром - к дождю, вечером - к погожему дню. Увидеть три радуги - к ветру.
- Сон с 20 на 21 мая исполнится в точности, но рассказывать о нём никому нельзя. А вот сновидение, увиденное днем 21 мая, пустое.
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