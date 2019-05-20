Поблизу Вознесенська на Миколаївщині другу добу горить полігон побутових відходів. Упоратися з пожежею, що охопила чотири гектари, поки що не можуть.

Це не перше займання на цьому полігоні. Рятувальники кажуть: тут не дотримуються правил безпеки. Звалище неогороджене, немає вогнегасників та піску, не підведено воду.

Причиною пожежі попередньо називають необережне поводження з вогнем. А міський голова вже оголосив про службове розслідування.

"Сьогодні з самого ранку було задіяно 6 одиниць техніки, звернулися до приватних підприємств, які надали важку спеціалізовану техніку. Сьогодні працює 2 одиниці пожежної техніки, сподіваємося, що сьогодні займання буде локалізовано", - зазначив Юрій Сметана, перший заступник міського голови Вознесенська.