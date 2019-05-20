На Миколаївщині не можуть загасити масштабну пожежу [ Редактировать ]
Поблизу Вознесенська на Миколаївщині другу добу горить полігон побутових відходів. Упоратися з пожежею, що охопила чотири гектари, поки що не можуть.
Це не перше займання на цьому полігоні. Рятувальники кажуть: тут не дотримуються правил безпеки. Звалище неогороджене, немає вогнегасників та піску, не підведено воду.
Причиною пожежі попередньо називають необережне поводження з вогнем. А міський голова вже оголосив про службове розслідування.
"Сьогодні з самого ранку було задіяно 6 одиниць техніки, звернулися до приватних підприємств, які надали важку спеціалізовану техніку. Сьогодні працює 2 одиниці пожежної техніки, сподіваємося, що сьогодні займання буде локалізовано", - зазначив Юрій Сметана, перший заступник міського голови Вознесенська.
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