У Харкові цієї ночі намагалися спалити волонтерський намет на центральній площі. Вже третій тиждень міська влада прагне його прибрати.

Про новий етап протистояння розповість Світлана Шекера.

Намет "Усе для перемоги" спалахнув о пів на п'яту ранку. У той момент там було троє волонтерів. Вони спали.

"Пішло дуже сильне задимлення, і вони коли намагалися відкрити двері, - їм було нічого не видно. І побачили поліціянти, що вже полихає, вони підбігли, потушили все це. І врятували хлопцям життя", - розповіла Ярина Чаговець, волонтер.

Під час пожежі вигоріли двері намету та бокова частина. Вогонь також знищив банер "Все для перемоги" та стіл, на якому були папери з підписами проти знесення намету. Рятувальники, котрі приїхали за викликом, залили все водою.

"Через шість хвилин наші підрозділи були на місці. Були осередки тління. Значні, але вже пожежа була повністю локалізована", - повідомив Ігор Лупандін, помічник начальника управління ДСНС України в Харківській області.

Поруч із наметом волонтери знайшли рюкзак і пляшку з залишками пального. Переконані: це підпал.

"Ось цей слід - це жирний слід. Такий залишає або соляра, або бензин, або масло, або ще щось таке. Рюкзак от тут валявся, за сітками. В ньому пляшка така півторалітрова з-під води. Може, це він і був - з якого поливали... хто знає", - розповідає Борис Редін, співорганізатор пікету "Все для перемоги".

Нападників могли зафіксувати камери відеоспостереження на сусідніх будівлях.

"Працівниками поліції відеозапис був вилучений і долучений до всіх матеріалів справи. Підозрюваних поки що немає", - повідомила Інесса Снитко, інспектор сектору моніторингу Шевченківського райвідділу поліції.

Акт про пожежу представники мерії сьогодні долучили до матеріалів апеляційної скарги. У п'ятницю адмінсуд постановив залишити волонтерський намет на площі Свободи, чиновники оскаржують й наполягають: намет треба знести, бо він заважає руху машин та не дає зробити ремонт тепломереж.

"Теплові мережі потребують… знаходяться в передаварійному стані і потребують ремонту. - Саме цей намет заважає? - А там процедура, потрібні кордони безпеки, важка техніка залучається", - наполягає Ігор Козак, представник Харківської держадміністрації.

"Все те, про що йдеться в апеляційній скарзі, воно ані до національної безпеки, ані до громадського порядку - жодного стосунку не має", - зазначив Ігор Черняк, адвокат, представник захисників намету.

Рішення - чи залишати волонтерський намет на головній площі Харкова, суд має ухвалити сьогодні. Активісти, тим часом, майже відновили намет. Замість знищеного банера вивісили новий, але з тим же гаслом - "Все для перемоги".

І як стало відомо кілька хвилин тому, - суддя оголосила ухвалу: відмовити Харківській мерії та залишити волонтерський намет на площі Свободи. Оскаржити це рішення можна протягом місяця у Верховному суді.