Присягнув і розпустив. Під час власної інавгурації у Верховній Раді президент Володимир Зеленський оголосив, що відправляє депутатів на дострокові вибори. Але перед тим хоче, щоб вони ухвалили кілька законів. Про що йдеться? І які ще гучні заяви пролунали? Усе чула Юлія Жешко.

З п'ятої ранку до площі перед Верховною Радою почали з'їжджатись військові, журналісти, патрулі поліції та вільні глядачі. А вже до десятої - тут було велелюдно. Зустрічали Володимира Зеленського бурхливими оплесками. Він тиснув руки, а декого навіть розцілував.

А вже після селфі з людьми та привітань, новообраний президент увійшов до парламенту, де на нього чекали народні обранці, Президенти України, Кабмін та представники іноземних держав. Почалось урочисте засідання Верховної Ради.

"Винесіть штандарт президента України".

"Прошу внести офіційні символи голови держави. Прошу вручити булаву. Отже, офіційні символи президентові вручено".

Після цього Володимир Зеленський присягнув народові України на Пересопницькому Євангелії і підписав документ про вступ на посаду президента. Та головне чого очікували всі - промови. Під час якої новий глава держави мав окреслити головні завдання та оприлюднити свої перші кроки.

"Найперше завдання - припинення вогню на Донбасі. Можу запевнити, що заради цього - я готовий на все. Я не боюсь приймати складні рішення, втрачати свою популярність і рейтинги. І я без вагань готовий втратити свою посади, аби настав мир", - заявив Володимир Зеленський, президент України.

Президент також закликав усіх українців, котрі живуть за кордоном, а це, за його словами, 65 мільйонів, повернутись в країну.

"Я звертаюсь до всіх українців на планеті, ви нам дуже потрібні. Усім, хто готовий будувати сильну і успішну Україну я з радістю надам громадянство", - заявив Володимир Зеленський, президент України.

Такі заяви викликали схвалення у сесійній залі. Далі президент почав перераховувати проблеми, котрі є в країні та одразу назвав винних.

"Це медицина, про покращення якої кажуть ті, хто не лежав з дитиною в звичайній лікарні. Це українські дороги, які ремонтуються лишу у чийсь бурхливій уяві. Дозвольте мені зараз, якщо дозволите - процитувати одного американського актора, який став президентом - "уряд не вирішує ваші проблеми, уряд і є нашою проблемою". Це просто цитата. Я не розумію наш уряд, який лише розводить руками. Ви можете взяти аркуш, ручку і звільнити свої місця для тих, хто буде думати про наступні покоління", - заявив Володимир Зеленський, президент України.

Дісталось і парламенту.

"Ви призначили самі інавгурацію в понеділок. В робочий день. Я бачу в цьому плюс. Це означає, що будемо працювати. Тому я дуже прошу прийняти закон про зняття недоторканості, про кримінальну відповідальність за незаконне збагачення. Багатостраждальний виборчий кодекс і відкриті списки. Також прошу звільнити голову СБУ, генпрокурора та Міноборони. Для початку достатньо. У вас на це буде 2 місяці. Зробіть це і повісьте собі медалі. Непогані бали на дострокові парламентські вибори. Я розпускаю Верховну Раду 8 скликання. Слава Україні!", - заявив Володимир Зеленський, президент України.

Рішення про дострокові вибори викликало шквал емоцій. Деякі нардепи заявили - звільняти крісло не збираються.

"Не розпускатися, ми і так вже розпущені, навіщо нам розпускатись? А от так, виходимо на роботу. Пів року - є пів року, плюс-мінус один день - не грають ролі для держави. Правильно", - заявила Тетяна Чорновол, народний депутат, "Народний фронт".

Переважна ж більшість депутатів рішення президента підтримали. І навіть пообіцяли віддати голоси за запропоновані ним закони.

"Якщо пан Зеленський наполяже, то я думаю Рада зможе зробити зміни у виборчому законодавстві", - заявив Олексій Мушак, народний депутат, "Блок Петра Порошенка".

"Та без сумніву, і про не законне збагачення, я все ж таки автор цієї статті. І вибори за відкритими списками, без сумніву все. І імпічмент", - зазначив Віктор Чумак, народний депутат, позафракційний.

"Я дуже задоволений, що позиція нового президента співпадає з нашою - щодо завершення конфлікту на Донбасі, повернення людей і територій. А друге - те, за що ми боролись 5 років - аби ця влада, яка знущалась над народом пішла в історію. І сьогодні ми раді, що є заява про розпуск Верховної Ради. Тому що не може Рада з довірою 4% керувати країною. Ми готові були іти на вибори іще 2 роки тому, коли зрозуміли, що розпалася діюча коаліція і немає жодного кроку в напрямку досягнення миру і завершення війни в країні. Є бажання переважної більшості народу повністю змінити владу - і це головний чинник для зміни Парламенту", - наголосив Юрій Бойко, народний депутат, засновник "Опозиційної платформи - За життя".

Попри бурну реакцію сесійної зали, спікер Верховної Ради оголосив, Володимир Зеленський офіційно заступив на посаду.

Отже, після завершення урочистого засідання та складання присяги - президент вирушив до Маріїнського парку, де відбулась церемонія підняття державного прапора України.

Під музику військового оркестру командувачі Збройних Сил України та керівники інших силових відомств офіційно склали присягу новому президентові:

"До виконання завдань готові, честь маю!"

З цього моменту публічна частина інавгурації перейшла в не публічну.

Урочисті заходи з нагоди інавгурації завершились близько п'ятої вечора в Адміністрації президента, де вже офіційно новий глава держави провів двосторонні зустрічі з іноземними делегаціями.

Варто зазначити, що до свого робочого кабінету в Адміністрації Володимир Зеленський дістався пішки. Люди супроводжували пезидента до самої вулиці Банкової.

Під час спілкування з журналістами він заявив, що його першим указом стане документ про розпуск нинішньої Верховної Ради. Після чого, глава держави офіційно запросив керівників парламентських фракцій на перемовини, які відбудуться завтра о 10 годині ранку.